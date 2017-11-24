Глава Хакасии заявил, что Агафье Лыковой не нужна помощь

МОСКВА. 24 ноя – РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин рассказал РИА Новости, что таежной отшельнице Агафье Лыковой не нужна помощь, о ней заботятся сотрудники заповедника, на территории которого она живет.

Слова Зимина, сказанные ранее, вызвали резонанс в СМИ. На прошлой неделе глава Хакасии в ходе "прямой линии" заявил, что выступает против полетов на территорию заповедника, где живет отшельница-староверка Агафья Лыкова, так как это нарушает закон, а также признался, что не является ее поклонником. Пресс-секретарь руководителя республики говорил, что жители региона разделяют мнение Зимина. Власти Кузбасса в ответ на заявление главы Хакасии отмечали, что продолжат помогать отшельнице, добавив, что "нельзя запретить дружить".

Несмотря на то, что территориально заимка Лыковой относится к Хакасии, губернатор Кузбасса Аман Тулеев многие годы шефствует над отшельницей и постоянно оказывает ей помощь. Письма от Лыковой с просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района Владимир Макута, который обычно посещает заимку в ходе профилактических облетов для своевременного обнаружения лесных пожаров и незаконных вырубок.

"Помощь (Лыковой) никакая не нужна. Там заповедник регулирует эти процессы: охотоведы заповедника следят за ней, помогают, оставляют продукты, дрова. То есть всю ту необходимую помощь, которая ей нужна, ей оказывают", — сказал РИА Новости Зимин в пятницу. Он назвал пиаром полеты в заповедник к Лыковой и напомнил, что в заповеднике запрещено не только приземление летательных средств, но и полеты на высоте ниже двух километров.

"По большому счету, это прокурорская проверка – на каком основании туда можно было прилетать", — сказал Зимин, отметив, что сам такую проверку инициировать не будет. "Зачем? Просто это некорректно. Мы так себя не ведем в Кемеровской области. Я считаю, что некорректно руководителю другого региона вмешиваться", — сказал глава Хакасии, подчеркнув, что относится с большим уважением к Тулееву и знает, что это не его инициатива. "Аман Гумирович (Тулеев) сам туда никогда не прилетал. Тулеев — трезвый человек, он понимает, что эти вещи делать нельзя. Это, как правило, на уровне глав районов, мотивируя тем, что нужна какая-то помощь", — пояснил Зимин.

"Мы готовы помогать (Лыковой), нет вопросов, но эта история ни на чем…. Просто кто-то решил попиариться на этой теме. Извратили все. Ничего там такого нет", — резюмировал Зимин. Он сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с руководителем старообрядческой церкви региона, чтобы обсудить ситуацию. Глава Хакасии также отметил, что был у Агафьи Лыковой, но это было "очень давно", еще до того, как он стал губернатором.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Сейчас Агафья Лыкова живет в тайге одна.