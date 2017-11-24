Около тысячи школьников побывали в Липецкой области по программе туризма

ЛИПЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Около одной тысячи школьников из 17 российских регионов, посетили Липецкую область в этом году в рамках национальной программы детского туризма "Моя Россия", сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Самые многочисленные группы приехали из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской области, а также Санкт-Петербурга, всего 1000 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, специально для юных путешественников власти региона разработали маршрут "Духовные истоки", согласно которому туристы посещают музей народных ремесел и промыслов в Ельце, Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, "Дом аптекаря Ульриха" и мастерскую "Изба гончара" в Задонске, заповедник "Галичья гора" и другие известные достопримечательности. Кроме того, школьники посещали обзорные экскурсии по Ельцу, Липецку и Задонску.

"Школьникам очень понравилась Липецкая область. Елец они назвали "бесподобным", а Задонск — "душевным городом". Задонские мастера заворожили юных туристов рассказами о старинных ремеслах, а иконостас в мужском монастыре притягивал внимание каждого посетителя. В музеях ребята не только осматривали экспонаты, но и участвовали в интерактивных мастер-классах", — добавили в пресс-службе.

По мнению главы администрации Липецкой области Олега Королева, нравственное, патриотическое воспитание юного поколения невозможно, если молодые люди черпают знания о своей родине только из интернета и средств массовой информации.

"Юноши и девушки должны прикасаться к истории, национальной культуре, традициям и обычаям вживую", — цитирует пресс-служба слова Королева.

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