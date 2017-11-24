РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Нижегородской области открылся музей матрешки

15:0124.11.2017
(обновлено: 15:09 24.11.2017)
0220
© РИА Новости / ПтицынПерейти в фотобанкРусские матрешки. Архивное фотоРусские матрешки. Архивное фото
© РИА Новости / Птицын
Перейти в фотобанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Музей матрешки и традиционной игрушки, в котором находятся более 700 экспонатов, открылся в пятницу в столице золотой хохломы и семеновской росписи матрешки — городе Семёнове Нижегородской области, сообщили в региональном министерстве культуры.

IV российско-китайское ЭКСПО в городе Харбин в Китае
© Фото : российско-Китайское ЭКСПО
Матрешки и сладости: российские производители завоевывают китайский рынок

Семёновская матрёшка – это русская красавица в желтом платочке, ярко-красном сарафане и с букетом цветов в руке, одна из кукол, которые пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом.

"К 95-летию семёновской матрёшки у нее появился свой дом – "Музей матрёшки и традиционной игрушки". Под его крышей соберутся более 700 экспонатов, в основном это матрёшки разных лет, а также русские "Витязи", "Молодцы" и "Красавицы", "Гусары" и "Дворяне". Даже основная коллекция музея не вмещает всех имеющихся в его фонде экспонатов", — говорится в сообщении.

Первая кукла-матрёшка на нижегородской земле появилась в 1922 году, в деревне Мериново Семеновского района, где ее расписала девочка Лиза и "дала" ей в руку букет из сказочных цветов. Позже куклу стали рисовать всей деревней, каждый мастер на свой манер. Затем на неё обратили внимание в Семёнове и стали вносить в роспись свои изменения, появился другой платочек, цветы на фартуке превратились в полевые и садовые, но яркость и нарядность осталась прежней. Семеновская матрёшка по-своему привлекательна и, путешествуя по свету, получила признание как символ России.

О музее

Олег Коротков, директор ООО "ТД "Семеновская роспись", на площадке которого разместился музей, рассказал РИА Новости, что на создание экспозиции от задумки до воплощения ушло более пяти лет. В музее три зала – два больших и один маленький. На реализацию идеи потребовалось около шести миллионов рублей, добавил он.

Шоколад Аленка. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
Китай распробовал сладости и мороженое из Приамурья
Говоря об экспонатах, Коротков отметил, что в коллекции очень много своих матрешек, изготовленных в разные годы на фабрике в Семенове. "Было и так, что идешь по улице, видишь в окне матрешку, стучишься в дом и просишь ее продать. Многие просто дарились. Также просматривали объявления и выкупали матрешек в Москве и Санкт-Петербурге", — пояснил директор.

По его словам, в экспозиции, кроме современных образцов, представлены матрешки, изготовленные в конце 40-х — начале 50-х и 60-70-х годов.

"Матрешки, расписанные в послевоенное время, яркие, в то время, наверное, хотелось чего-то яркого, нарядного, а вот выражения лиц у всех грустные. Современные матрешки все улыбаются", — сказал Коротков.

Тематика костюмов, в которые "одеты" матрешки очень разнообразна: есть куклы в национальных нарядах, матрешки-лыжники, космонавты и другие, дополнил собеседник агентства.

По информации регионального минкультуры, в музее можно будет познакомиться с родословной матрёшки, узнать ее корни, увидеть как ближайших, так и дальних ее "родственников", посмотреть, как игрушка менялась с течением времени. Также можно будет познакомиться с матрешками традиционных для России школ росписи этой игрушки: сергиево-посадской, полхов-майданской, нолинской и других. Представлена коллекция традиционных деревянных игрушек Японии – кокеси.

Кроме того, в музее есть большое собрание семеновских столярных и токарных игрушек: каталки, пирамидки, погремушки, счетный материал для детей, добавили в ведомстве.

Планируется, что в музее будут проводиться мастер-классы по росписи матрёшки и игрушек. Под руководством опытных мастеров каждый желающий может создать своё неповторимое изделие в традиционном стиле, заключили в минкультуры.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена