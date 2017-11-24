В Нижегородской области открылся музей матрешки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Музей матрешки и традиционной игрушки, в котором находятся более 700 экспонатов, открылся в пятницу в столице золотой хохломы и семеновской росписи матрешки — городе Семёнове Нижегородской области, сообщили в региональном министерстве культуры.

Семёновская матрёшка – это русская красавица в желтом платочке, ярко-красном сарафане и с букетом цветов в руке, одна из кукол, которые пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом.

"К 95-летию семёновской матрёшки у нее появился свой дом – "Музей матрёшки и традиционной игрушки". Под его крышей соберутся более 700 экспонатов, в основном это матрёшки разных лет, а также русские "Витязи", "Молодцы" и "Красавицы", "Гусары" и "Дворяне". Даже основная коллекция музея не вмещает всех имеющихся в его фонде экспонатов", — говорится в сообщении.

Первая кукла-матрёшка на нижегородской земле появилась в 1922 году, в деревне Мериново Семеновского района, где ее расписала девочка Лиза и "дала" ей в руку букет из сказочных цветов. Позже куклу стали рисовать всей деревней, каждый мастер на свой манер. Затем на неё обратили внимание в Семёнове и стали вносить в роспись свои изменения, появился другой платочек, цветы на фартуке превратились в полевые и садовые, но яркость и нарядность осталась прежней. Семеновская матрёшка по-своему привлекательна и, путешествуя по свету, получила признание как символ России.

О музее

Олег Коротков, директор ООО "ТД "Семеновская роспись", на площадке которого разместился музей, рассказал РИА Новости, что на создание экспозиции от задумки до воплощения ушло более пяти лет. В музее три зала – два больших и один маленький. На реализацию идеи потребовалось около шести миллионов рублей, добавил он.

Говоря об экспонатах, Коротков отметил, что в коллекции очень много своих матрешек, изготовленных в разные годы на фабрике в Семенове. "Было и так, что идешь по улице, видишь в окне матрешку, стучишься в дом и просишь ее продать. Многие просто дарились. Также просматривали объявления и выкупали матрешек в Москве и Санкт-Петербурге", — пояснил директор.

По его словам, в экспозиции, кроме современных образцов, представлены матрешки, изготовленные в конце 40-х — начале 50-х и 60-70-х годов.

"Матрешки, расписанные в послевоенное время, яркие, в то время, наверное, хотелось чего-то яркого, нарядного, а вот выражения лиц у всех грустные. Современные матрешки все улыбаются", — сказал Коротков.

Тематика костюмов, в которые "одеты" матрешки очень разнообразна: есть куклы в национальных нарядах, матрешки-лыжники, космонавты и другие, дополнил собеседник агентства.

По информации регионального минкультуры, в музее можно будет познакомиться с родословной матрёшки, узнать ее корни, увидеть как ближайших, так и дальних ее "родственников", посмотреть, как игрушка менялась с течением времени. Также можно будет познакомиться с матрешками традиционных для России школ росписи этой игрушки: сергиево-посадской, полхов-майданской, нолинской и других. Представлена коллекция традиционных деревянных игрушек Японии – кокеси.

Кроме того, в музее есть большое собрание семеновских столярных и токарных игрушек: каталки, пирамидки, погремушки, счетный материал для детей, добавили в ведомстве.

Планируется, что в музее будут проводиться мастер-классы по росписи матрёшки и игрушек. Под руководством опытных мастеров каждый желающий может создать своё неповторимое изделие в традиционном стиле, заключили в минкультуры.