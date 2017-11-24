Новых квот для работников из КНДР не будет, сообщил Топилин

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В новых квотах нет разрешений на найм северокорейских работников, но те из них, кто уже работал в РФ, сохранят рабочие места, заявил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Мы исходим из того, что те, кто работали, останутся, а новых уже трудовых договоров и новых въездов после 11 числа (сентября – ред.) быть не должно. В новой квоте новых разрешений на корейских работников уже нет. МВД и МИД это согласовали", — заявил Топилин.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению данной резолюции.

Директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что США рассчитывают, что Россия сократит найм северокорейских работников. МИД Японии в свою очередь призвал РФ не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР.