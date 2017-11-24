Полпред в СФО рассказал о ситуации с зарплатами на "Дарасунском руднике"

НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Ситуация на "Дарасунском руднике" в Забайкалье, где в сентябре из-за долгов по зарплате бастовали работники, спокойная, но остается под контролем, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Бывшие сотрудники рудника 18 сентября объявили массовую голодовку, число бастующих выросло до 52. Требованием было полное погашение задолженности по заработной плате ООО "Дарасунский рудник" (собственник АО "ЮГК"). Задолженность включала в себя выплаты сумм по решениям суда в отношении ООО "Дарасунский рудник", а также окончательный расчет с работниками, включая компенсации за неиспользованные дни отпуска, оплату простоя по вине работодателя, выходного пособия по сокращению. По поручению главы Забайкалья Натальи Ждановой на место событий выезжал первый вице-премьер краевого кабмина Александр Кулаков. После того, как средства поступили на счета, голодовка прекратилась.

"Ситуация на "Дарасунском руднике" пока спокойная. Мы принудили предыдущего собственника выплатить людям долги, в том числе и выходные пособия. Новый собственник планирует соответствующую работу. Пока там обостренной ситуации нет, — сказал полпред. — Она (ситуация) на контроле. Если будет обостряться, будем опять вмешиваться. Но, надеюсь, что не будет".