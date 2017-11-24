Смоленская область стала лидером рейтинга интеграции МФЦ с Корпорацией МСП

СМОЛЕНСК, 24 ноя — РИА Новости. Смоленская область заняла первое место среди регионов России в промежуточном рейтинге интеграции многофункциональных центров с автоматизированной информационной системой "Мониторинг МСП" Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладмиистрации.

Он отметил, что в регионе ведется целенаправленная работа по развитию предпринимательской активности и созданию наиболее благоприятных условий для инвестиционной деятельности в регионе. Так, по поручению главы региона Алексея Островского в области реализуется комплекс мероприятий по снижению административных барьеров и упрощению процедур ведения бизнеса, а также осуществляется государственная поддержка предпринимательства.

"В частности, с прошлого года Многофункциональные центры региона начали предоставлять смолянам услуги Корпорации МСП. Обратившись в МФЦ, предприниматели могут получить информацию о недвижимом имуществе, имеющемся в государственной и муниципальной собственности и свободном от прав третьих лиц, особенностях участия в госзакупках, формах и условиях финансовой поддержки, тренингах по программам обучения Корпорации, а также зарегистрироваться в "Бизнес-навигаторе МСП", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вместе с тем в этом году по указанию главы региона была осуществлена интеграция информационных систем МФЦ и Корпорации МСП, что значительно повысило качество предоставления предпринимателям бизнес-услуг.

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