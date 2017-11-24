Тюменский социальный проект получит президентский грант

ТЮМЕНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов получит более 1,8 миллиона рублей из фонда президентских грантов на создание диспетчерской службы онлайн сурдоперевода, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Проект победил в конкурсе грантов президента РФ среди некоммерческих организаций. Точки по получению услуг удаленного видеоперевода планируется создать в 50 социально-значимых учреждениях и организациях, которые посещают инвалиды по слуху", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в регионе проживает около 2,5 тысячи инвалидов по слуху. В сложных жизненных ситуациях, когда необходимо выстроить диалог с врачом, юристом, нотариусом, полицией, специалист учреждения и инвалид с помощью планшета будут переключаться в режим видеосвязи с профессиональным переводчиком, находящимся в диспетчерской службе.

По информации пресс-службы губернатора, всего получателями президентских грантов по итогам второго в этом году конкурса стали 39 проектов Тюменской области в сфере социального обслуживания, образования, охраны окружающей среды и защиты животных."Очевидно, что некоммерческие организации все активнее участвуют в решении многих социальных проблем, оказывают помощь семьям с детьми, ветеранам, пожилым людям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья", — сказал глава региона Владимир Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>