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Общество

В Татарстане продолжат рассматривать вопрос изучения языков 29 ноября

13:3324.11.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТатарстан. Архивное фотоТатарстан. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана продолжат рассматривать вопрос преподавания и изучения государственных языков республики и родных языков проживающих здесь народов на заседании 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.

Открытие женской гимназии в Московском районе Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Кремле изучение татарского языка считают компетенцией властей Татарстана

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы инициируют коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

Вопрос о преподавании и изучении государственных языков Татарстана (русского и татарского) и родных языков народов, проживающих в республике, был внесён депутатами в повестку дня заседания парламента 26 октября ввиду большого общественного резонанса. При этом было решено рассмотреть вопрос на отдельном заседании. Больше всего парламентариев беспокоило, что сложившаяся ситуация раскалывает общество по языковому и национальному признаку. Кроме того, в школах одновременно с прокурорскими проверками начали менять учебные планы и корректировать образовательный процесс. Возник вопрос и с сокращением учителей татарского языка и литературы.

Школьница. Архивное фото
© Fotolia / Sunny studio
В Татарстане предложили компромиссный вариант обучения языкам в школах
На заседании парламента 8 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в настоящее время с федеральным центром обсуждается внедрение нового федерального стандарта, согласно которому наряду с родным языком должен появиться такой предмет, как государственный язык республики. В этом случае татарский язык в качестве государственного языка Татарстана должен быть обязательным для изучения в начальной и общей школе два часа в неделю, школьники смогут также выбрать дополнительно изучение родного языка – русского, татарского, марийского, чувашского или любого другого, а в старших классах изучение татарского может быть добровольным.

Депутаты приняли решение продолжить заседание по рассмотрению данного вопроса после получения разъяснений федерального министерства образования и науки.

"В работе 33-го заседания 8 ноября был объявлен перерыв. Заседание продолжится 29 ноября. Секретарь госсовета Лилия Маврина напомнила, что в повестке дня заседания остался вопрос о преподавании и изучении государственных языков республики Татарстан и родных языков народов, проживающих в республике. По предложению парламентских комитетов повестка дня продолжения заседания будет расширена – парламентарии намерены рассмотреть еще 14 вопросов, в том числе законопроект о бюджете республики", — сказал собеседник агентства по итогам состоявшегося в пятницу заседания президиума госсовета республики.

Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что "принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ".

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