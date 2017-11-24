Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в наземном транспорте

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Минтруд предлагает в 2018 году сократить долю иностранных работников в сухопутном пассажирском и грузовом транспорте до 28%, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Проектом постановления предлагается установление аналогичных установленным на 2017 год допустимых долей, за исключением деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и деятельности автомобильного грузового транспорта", — рассказал Кирсанов.

В данных видах экономической деятельности на 2018 год предлагается установить допустимую долю в размере 28%, что на 2% меньше, чем было. Указанная позиция проработана Минтрансом с Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, обратившим внимание на необходимость постепенного сокращения доли иностранных работников в данных сферах, в том числе и в 2018 году, а также с Российским автотранспортным союзом.

Также проектом постановления предлагается не распространять установленную на всей территории Российской Федерации допустимую долю в сфере выращивания овощей (50%) на Ставропольский и Хабаровский края, Архангельскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую и Саратовскую области в связи с необходимостью (по информации субъектов Российской Федерации), по аналогии с ограничениями, установленными на 2017 год.

При этом ведомство предлагает исключить Краснодарский край из числа регионов, имеющих возможность привлекать дополнительную иностранную силу, таким образом, в сфере выращивания овощей здесь смогут трудиться не более 50% иностранных работников.

"Краснодарский край (сообщил, что) располагает достаточным кадровым ресурсом для обеспечения производственного процесса в области овощеводства, в связи с чем сохранение на 2018 год исключений по нераспространению ограничений в сфере выращивания овощей Краснодарским крем признано нецелесообразным", — заявил Кирсанов.

В декабре 2016 года правительство России установило допустимую долю иностранных работников, используемых на территории Российской Федерации хозяйствующими субъектами в сфере выращивания овощей – в размере 50% общей численности работников; в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями — в размере 15%, а в аптеках иностранцы работать не могут вообще.