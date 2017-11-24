Песков прокомментировал возможность бизнесменов участвовать в выборах

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Представительство в бизнесе или отсутствие такового не является критерием для возможности участия в президентских выборах, из этого и нужно исходить, важны положения конституции, а не позиция Кремля на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщила, что в администрации президента обсуждается вопрос об участии в предстоящих президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата.

"Вопрос не совсем корректный, наверное. Совершенно не важно, что считают на этот счет в Кремле, важно, что написано в конституции — у кого есть право участвовать. Представительство или отсутствие такового в бизнесе не является критерием для возможности участия в президентских выборах. Вот, наверное, из этого нужно исходить", — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле полезным участие представителей бизнес-сообщества в выборах президента РФ.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.