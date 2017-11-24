Роскомнадзор не получал предложения признать сети фастфуда иноагентами

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Роскомнадзор пока не получал письмо с предложением признать иностранными агентами McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов быстрого питания в России, а рекламу их блюд маркировать как "продукцию иностранного агента", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее телеканал RT сообщил, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил письма с соответствующей инициативой главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

"Данное письмо в Роскомнадзор пока не поступало", — сказал собеседник агентства.

В январе Минздрав РФ предложил ограничить во времени показ рекламы колбасы, шоколада и газировки на российском телевидении. Такая мера присутствует в стратегии министерства по формированию здорового образа жизни. Кроме того, стратегия предполагает введение акцизов на сладкие газированные напитки, фастфуд и шоколадные батончики.