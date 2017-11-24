Пушков назвал радикальной идею признать "Макдоналдс" иноагентом

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал радикальной идею признать McDonald's иностранным агентом.

Ранее телеканал RT сообщил, что депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает признать иноагентами McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а рекламу их блюд маркировать как "продукцию иностранного агента".

"Признать Макдональдс иноагентом — радикальная мысль. Особых сомнений в том, что это символ США, и так нет. Но это не СМИ и не НКО. Вряд ли", — написал он в Twitter.