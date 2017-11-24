Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Пострадавшие в крупном ДТП с маршруткой в Ростовской области находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой, сообщил РИА Новости главврач Центральной городской больницы Азова Вадим Бридковский.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Пострадавшим в ДТП под Ростовом-на-Дону выплатят до двух миллионов рублей

Авария произошла в среду утром на трассе "Ростов-Ейск". Автомобиль Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутной "Газелью". Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. В больницу были доставлены восемь человек. По данным Минздрава области, один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии.

По словам Бридковского, в настоящее время в больнице остаются семь пострадавших. "У всех положительная динамика", — сказал он. Собеседник агентства уточнил, что пострадавший, который находился в крайне тяжелом состоянии, остается в реанимации, однако он пришел в сознание, и у него также наблюдается положительная динамика.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, прокуратура проверят перевозчика маршрутной "Газели", а также состояние дорожного полотна на месте ДТП.