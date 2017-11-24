В Минобрнауки отчитались о летней оздоровительной кампании в РФ в 2017 году

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более 300 тысяч российских детей отдохнули на побережье Черного и Азовского морей за время летней оздоровительной кампании 2017 года, сообщил замминистра образования и науки Павел Зенькович на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Примечательно, что за пределами своих субъектов у нас отдохнули 447 тысяч детей, из них 312 тысяч — на побережье Черного и Азовского морей", — сказал Зенькович.

Как отметила вице-премьер Ольга Голодец, всего в России 29 миллионов детей в возрасте до 17 лет, отдыхают в лагерях школьники в возрасте от 7 до 14 лет.

По словам Зеньковича, всего за время летних каникул более 5 миллионов детей отдохнули в детских летних лагерях. Он также сообщил, что регионы на эти цели потратили порядка 47 миллиардов рублей из своих консолидированных бюджетов.