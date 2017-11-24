Студмедиацентр ДГТУ признан лучшим вузовским медиацентром в России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Победителем Конкурса на лучший медиацентр среди вузов России в одноименной номинации признан студенческий медиацентр Донского государственного технического университета (ДГТУ), сообщает организатор конкурса — Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ).

Второе место в номинации "Лучший медиацентр" жюри отдало Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта (учебно-производственный мультимедийный центр БФУ), третье место присуждено Тюменскому индустриальному университету (медиацентр "InMedia").

Цель конкурса — мотивировать образовательные организации на развитие собственных медиацентров и формировать общее информационное пространство учебных заведений. Участниками конкурса стали 90 вузов России. Среди них есть и национальные исследовательские университеты, и образовательные организации проекта "5-100", а также федеральные и опорные вузы. География участников обширна и охватывает регионы от Калининграда до Владивостока, отметили в МАСТ.

Кроме того, определены победители в номинациях "Лучший студенческий телеканал", "Лучшее информационное освещение деятельности вузов", а также лучшие мультимедийные работы на темы "Год экологии в России", "Русский язык и образование на русском", "Сохранение памяти о Великой Отечественной войне", "Наука и инновации".

Конкрс проводился МАСТ при поддержке Минобрнауки РФ и при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".