Члены "Меджлиса"* продолжают подрывную деятельность в Крыму, заявил депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа"* продолжает вести подрывную деятельность на Крыму, заявил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее сообщалось о задержании в Крыму четырех членов меджлиса* за вымогательство денег в особо крупном размере у гражданина Турции. Речь шла о 7 тысячах долларов. Позже в результате обысков у меджлисовцев* были обнаружены автоматы, боевые патроны и экстремистская литература.
"Лидеры меджлиса* продолжают вести подрывную деятельность в Крыму. Антикрымские акции координируются киевским режимом, используя те немногочисленные "осколки" организации, сторонники которой проживают на полуострове", — сказал РИА Новости Бальбек.
Власти Крыма неоднократно заявляли, что организаторами продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова являются лидеры меджлиса* Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и бизнесмен Ленур Ислямов. Все трое покинули Крым после воссоединения полуострова с Россией.
* Запрещенная в России экстремистская организация.