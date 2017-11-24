Члены "Меджлиса"* продолжают подрывную деятельность в Крыму, заявил депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа"* продолжает вести подрывную деятельность на Крыму, заявил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму четырех членов меджлиса* за вымогательство денег в особо крупном размере у гражданина Турции. Речь шла о 7 тысячах долларов. Позже в результате обысков у меджлисовцев* были обнаружены автоматы, боевые патроны и экстремистская литература.

"Лидеры меджлиса* продолжают вести подрывную деятельность в Крыму. Антикрымские акции координируются киевским режимом, используя те немногочисленные "осколки" организации, сторонники которой проживают на полуострове", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, у задержанных членов меджлиса* помимо оружия также обнаружены антироссийские листовки с призывами, направленными на дестабилизацию ситуации на полуострове. "Не исключено, что попытки киевских властей по организации диверсий на территории полуострова находят поддержку со стороны членов меджлиса*", — подчеркнул депутат.

Власти Крыма неоднократно заявляли, что организаторами продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова являются лидеры меджлиса* Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и бизнесмен Ленур Ислямов. Все трое покинули Крым после воссоединения полуострова с Россией.

* Запрещенная в России экстремистская организация.