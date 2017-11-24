Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нелегальные лотереи

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает штрафы за проведение лотереи без разрешения правительства РФ.

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Согласно проекту закона, за проведение лотереи без разрешения правительства, либо без заключения договора с оператором лотереи на распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций, либо на прием лотерейных ставок среди участников лотереи, либо после истечения установленного срока проведения лотереи предусмотрены штрафы для граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается конфискация орудий совершения административного правонарушения, включая лотерейное оборудование и лотерейные терминалы.