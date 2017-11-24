На Колыму пришел шестой за месяц снежный циклон

Мальчик с зонтом во время снегопада. Архивное фото

Мальчик с зонтом во время снегопада. Архивное фото

МАГАДАН, 24 ноя — РИА Новости. Спасатели в Магаданской области в пятницу распространили экстренное предупреждение в связи с приходом очередного, шестого с начала ноября, циклона, который принес сильный ветер и снегопады в регион, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) области.

Циклоны один за другим посещают территорию Магаданской области с начала ноября. За это время они уже трижды нарушали работу магаданского аэропорта, были задержаны десятки авиарейсов. Несколько раз закрывали для всех видов транспорта трассу Магадан-Балаганное-Талон, отменяли занятия в школах Магадана.

​

"Двадцать пятого ноября 2017 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Сусуманском, Ягоднинском, Тенькинском, Хасынском, Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, налипанием снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах", — говорится в сообщении.

Циклон также принес потепление в регион. Спасатели объявили лавинную опасность. По прогнозам синоптиков, нынешний циклон будет находиться на территории Колымы еще примерно сутки.

Внимание! Сегодня 24 ноября после полудня Магадан и Магаданскую область накроет очередной тихоокеанский циклон с мощным снегопадом и порывами ветра до 30 м/сек. pic.twitter.com/KG8Df4zKsp — Imagadan (@imagadan_ru) 23 ноября 2017 г.

​