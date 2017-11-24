Аксенов назначил главного архитектора Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главным архитектором республики Ирину Соловьеву, победившую ранее на отборочном конкурсе.

Соловьева ранее занимала пост заместителя руководителя администрации города Балашиха Московской области, на котором курировала вопросы градостроительной политики.

"Согласовал на должность главного архитектора Республики Крым кандидатуру Ирины Валентиновны Соловьевой. Она стала победителем конкурса на замещение вакантной должности. Ирина Валентиновна с материковой части России, принята с трехмесячным испытательным сроком", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, участок работы у нового архитектора непростой.

"Будем помогать. Среди основных задач нового главного архитектора – ликвидация и предотвращение незаконной застройки, формирование системной и эффективной градостроительной политики, сохранение исторического облика крымских городов. Подождем результатов работы, потом будем оценивать", — отметил Аксенов.

Глава Крыма в конце 2016 года освободил от работы главного архитектора республики Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева. В начале июля 2017 года Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов, комментируя отставку, заявил, что Царевой не хватило скорости принятия решений и знания специфики региона.

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