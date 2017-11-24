В московских парках появятся "нетающие" лыжные трассы и "всепогодные" горки

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Этой зимой в семи столичных парках появится около 25 км нетающих лыжных трасс, а в 16 зонах отдыха заработают 22 горки для катания на "ватрушке", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, для любителей лыжных прогулок в этом году в парках проложат 67 лыжных трасс протяженностью 177 километров, из них восемь — всепогодных, по которым можно кататься даже при плюсовой температуре. Самая протяженная лыжная трасса длиной в 5,4 километра появится в парке 850-летия Москвы. Длина трасс в Парке Горького и парке Олимпийской деревни составит пять километров. Еще две нетающие трассы откроют в парке "Сокольники". Маршруты в полтора и три километра проложат на втором и пятом Лучевом просеке соответственно. Лыжня в парке "Северное Тушино" протянется на километр, в парке имени Артема Боровика — на полтора, а в парке 60-летия Октября — на два километра.
По информации портала, покататься на "ватрушках" можно уже сейчас в парке "Сокольники". Там установили самую длинную тюбинговую горку протяженностью 200 метров и а высотой 12. Специальное пластиковое рифленое покрытие делает эту горку всепогодной. Чтобы скатиться с нее, необходимо использовать тюбинг с пластиковым дном, который входит в стоимость билета. С наступлением стабильно низкой температуры на улице в 16 парках можно будет скатиться на тюбингах со снежных и ледяных горок. После завершения зимнего сезона горку демонтировать не будут. С наступлением тепла с нее можно будет спуститься на летних "ледянках" из пластика. Всепогодная горка работает ежедневно с 11.00 до 22.00. Один сеанс катания длится 45 минут. Детям до семи лет вход запрещен, школьники от семи до 12 лет допускаются строго в сопровождении взрослых.
Как добавляется, в этом году в пяти зонах отдыха также проходят бесплатные уроки скандинавской ходьбы. Попасть на занятия можно в Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках, парке Артема Боровика и 850-летия Октября. В Измайловском парке уроки проводят по воскресеньям с 11.00 до 12.00, в Лианозовском и парке 850-летия Москвы — по понедельникам и средам с 09.00 до 10.00. В Бабушкинском парке занятия проходят по вторникам, четвергам и пятницам с 08.45 до 10.15, а в парке Артема Боровика — по вторникам и четвергам с 09.00 до 10.00.