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Общество

В московских парках появятся "нетающие" лыжные трассы и "всепогодные" горки

09:4024.11.2017
(обновлено: 09:42 24.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидЛыжники. Архивное фотоЛыжники. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Этой зимой в семи столичных парках появится около 25 км нетающих лыжных трасс, а в 16 зонах отдыха заработают 22 горки для катания на "ватрушке", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Открытие горизонтальной новогодней елки в Парке Горького
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В московском Парке Горького установят зеркальную елку-куб
"Этой зимой в семи парках департамента культуры города Москвы проложат 24,5 километра всепогодных лыжных трасс. Самые протяженные нетающие лыжные маршруты появятся в парке 850-летия Москвы, Олимпийской деревни и в Парке Горького (озелененная территория МГУ). Кроме того, в 16 столичных зонах отдыха установят 22 тюбинговые горки, одна из которых — в Парке Горького — будет 12-полосной", — сообщается в материале портала.

Как отмечается, для любителей лыжных прогулок в этом году в парках проложат 67 лыжных трасс протяженностью 177 километров, из них восемь — всепогодных, по которым можно кататься даже при плюсовой температуре. Самая протяженная лыжная трасса длиной в 5,4 километра появится в парке 850-летия Москвы. Длина трасс в Парке Горького и парке Олимпийской деревни составит пять километров. Еще две нетающие трассы откроют в парке "Сокольники". Маршруты в полтора и три километра проложат на втором и пятом Лучевом просеке соответственно. Лыжня в парке "Северное Тушино" протянется на километр, в парке имени Артема Боровика — на полтора, а в парке 60-летия Октября — на два километра.

Каток
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В московском саду "Эрмитаж" будут катки с искусственным и натуральным льдом
Как сообщили порталу в пресс-службе "Мосгорпарка", прокладывать всепогодные лыжные трассы в парках начнут с появлением устойчивого снежного покрова. Для этого будут использовать искусственный снег, который плотнее натурального и из-за этого медленнее тает. Трассы подготовят с помощью специальной техники — ратрака. Его используют при утрамбовке покрова на профессиональных горнолыжных склонах, создавая подушку из искусственного снега, которому не страшны легкие перепады температуры.

По информации портала, покататься на "ватрушках" можно уже сейчас в парке "Сокольники". Там установили самую длинную тюбинговую горку протяженностью 200 метров и а высотой 12. Специальное пластиковое рифленое покрытие делает эту горку всепогодной. Чтобы скатиться с нее, необходимо использовать тюбинг с пластиковым дном, который входит в стоимость билета. С наступлением стабильно низкой температуры на улице в 16 парках можно будет скатиться на тюбингах со снежных и ледяных горок. После завершения зимнего сезона горку демонтировать не будут. С наступлением тепла с нее можно будет спуститься на летних "ледянках" из пластика. Всепогодная горка работает ежедневно с 11.00 до 22.00. Один сеанс катания длится 45 минут. Детям до семи лет вход запрещен, школьники от семи до 12 лет допускаются строго в сопровождении взрослых.

Автомобильное движение на МКАД во время снегопада
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Два самых длинных спуска протяженностью в 100 и 60 метров появятся в парке "Кузьминки". На 12-полосной горке в Парке Горького оборудуют два спуска протяженностью 50 метров каждый для взрослых и детей. Для взрослых посетителей будут доступны восемь полос, а для детей — четыре. Тюбинговая горка появится и в соседнем парке "Музеон". У нее будет два спуска по шесть и 12 метров. Те, у кого есть собственные "ватрушки" смогут кататься бесплатно, также тюбинг можно будет взять на прокат.

Как добавляется, в этом году в пяти зонах отдыха также проходят бесплатные уроки скандинавской ходьбы. Попасть на занятия можно в Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках, парке Артема Боровика и 850-летия Октября. В Измайловском парке уроки проводят по воскресеньям с 11.00 до 12.00, в Лианозовском и парке 850-летия Москвы — по понедельникам и средам с 09.00 до 10.00. В Бабушкинском парке занятия проходят по вторникам, четвергам и пятницам с 08.45 до 10.15, а в парке Артема Боровика — по вторникам и четвергам с 09.00 до 10.00.

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