В Новосибирские запустили производство конструкций для остеосинтеза

НОВОСИБИРСК, 24 ноя — РИА Новости. Резидент медицинского промышленного парка в Новосибирске единственный в России запустил в производство самую полную линейку современных имплантов для остеосинтеза; к 2020 году объемы производства планируется нарастить до 10% рынка России с экспансией на международные рынки.

Проект производства медицинских изделий для остеосинтеза (соединение и фиксация костных отломков с помощью специальных конструкций) реализуется вновь созданной компанией ООО "Альфа Медика". Имплантаты для накостного остеосинтеза применяются для лечения сложных переломов костей. На предприятии создан полный модельный ряд фиксаторов, способных успешно конкурировать с аналогами зарубежного и российского производства.

"Мы открываем технологическую линейку по всему ассортименту продукции для остеосинтеза. Это самая широкая линейка, которую просят клиники, в том числе небольшие пластины, крупные пластины, все винты и другие изделия. Для клиник это будет огромной возможностью получить по стоимости входящей в программу ОМС дешевле рыночных аналогов очень качественный продукт", — сообщила журналистам гендиректор Инновационного медико-технологического центра (Медтехнопарк) Екатерина Мамонова.

Она отметила, что медицинский промпарк планирует активно работать в том числе с Минобороны РФ и другими ведомствами, где сейчас существует категорический запрет на закупку иностранных медицинских изделий. Сейчас лишь 14% российского рынка таких изделий представляют собой отечественное производство. Производство рассчитано на выпуск до 15 тысяч пластин для остеосинтеза из российского титана. Планируемый объем производства конструкций к 2020 году — 10% рынка России, с последующей экспансией на международный рынок. Инвестиционные вложения в проект — 30 миллионов рублей.

"В России всего три производства, которые занимаются выпуском подобных изделий. Одно из них в Подмосковье — чистая локализация английской фирмы… Второе производство в Рыбинске, но там не производится и четверти тех изделий, которые производятся здесь. Наш Медтехнопарк единственный в России производит самую крупную, всю необходимую линейку для операций, связанных с травмами, эндопротезами и другими медицинскими комплектующими", — сообщил в свою очередь замгубернатора Новосибирской области Александр Титков.

Первая очередь медицинского промышленного парка для производства новейших медицинских изделий начала работать Новосибирске в июне 2016 года на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Это первый в России федеральный проект концессии в социальной сфере в виде медицинского индустриального парка. Миндзрав РФ в декабре 2015 года передал в концессию Медтехнопарку на 15 лет находящиеся в федеральной собственности неэксплуатируемые здания в Новосибирске, где разместили производства сразу нескольких предприятий медицинской направленности.