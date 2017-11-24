Всемирный день отказа от покупок: протест против излишнего потребления

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. День без покупок (Buy Nothing Day) — международный день протеста против излишнего потребления — ежегодно отмечается во всем мире в конце ноября, в традиционное время начала рождественских распродаж; в Северной Америке, Великобритании, Финляндии и Швеции он приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения (в этом году это 24 ноября), остальные страны встречают его на следующий день, в субботу.
Также в рамках Дня без покупок активисты устраивают в торговых центрах демонстрации и театрализованные представления, показывают "антирекламные" видеоролики, рассказывающие о проблемах излишнего и бездумного потребления и настойчиво предлагают владельцам кредитных карт уничтожить их, разрезав ножницами.
"Даже если какой-то небольшой процент людей, которые до этого были вовлечены вот в эту пагубную страсть бесконечных покупок, затормозится в своем действии, одумаются, то эта акция уже будет иметь свои плоды. Попытка борьбы, несомненно, имеет смысл", — заявил в беседе с РИА Новости врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.