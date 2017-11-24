В Москве рассказали о количестве выявленных нарушений у такси в 2017 году

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в 2017 году выявили 4,8 тысячи нарушений у такси в Москве, сообщил РИА Новости заммэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Проверки проходили в течение года по адресам, которые находятся на особом контроле у инспекторов МАДИ. Наибольшее число нарушений правил перевозки зафиксировали в районе Комсомольской площади – 700 нарушений", — сказал он, добавив, что также нарушения фиксировались у Белорусского, Киевского и Курского вокзалов.

Так, у таксистов в салоне не были указаны тарифы, ФИО водителя, название организации, отсутствовали "шашечки" на борту автомобиля и опознавательный фонарь на крыше. За эти нарушения выписывались штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.

По словам Ликсутова, благодаря проверкам повышается безопасность и доступность такси и улучшается транспортная обстановка у крупных пересадочных узлов.

На постоянном контроле МАДИ находятся более 40 точек, которые пополняются новыми адресами. В случае, если у пассажиров возникают вопросы к деятельности перевозчиков, они могут сообщить о них в МАДИ.