Правительство выделило лишившимся жилья в Ростове почти 260 миллионов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ выделил 259,2 миллиона рублей ростовчанам, лишившимся в августе жилья из-за пожара, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в пятницу.

"Подписанным распоряжением Минфину России выделяются из резервного фонда Правительства России бюджетные ассигнования на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Ростовской области. Средства в размере 259,2 млн рублей направляются на оказание помощи в обеспечении жилыми помещениями гражданам, пострадавшим в ходе чрезвычайной ситуации – крупного пожара – 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону", — говорится в документе.

Как отмечается, ранее правительство выделило Ростовской области 79,125 миллиона рублей на обеспечение жильем пострадавших при крупном пожаре.