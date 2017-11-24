Ученые сравнили уровни выбросов новых и старых автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Ученые в рамках проекта Дальневосточного федерального университета по изучению влияния выхлопных газов автомобилей на экологию города подтвердили, что новые машины представляют не меньшую опасность, чем устаревшие модели с износом двигателя, сообщает вуз.
"По результатам исследований участники уже пришли к неутешительным выводам. Подтвердилось, что новые автомобили представляют для экологии не меньшую опасность, чем устаревшие модели с большим пробегом и износом двигателя. Опыты на крысах показали: углеродные нановолокна, которые в большом количестве содержатся в выхлопах, снижают поведенческие функции и познавательную активность. Получены новые данные о влиянии выхлопов на проявление разных аллергических реакций", — говорится в сообщении.
"Только изучив проблему с разных сторон и зафиксировав эти результаты, Eurotox сможет обратиться к государственным органам с предложением скорректировать действующее законодательство и стандарты топлива", — пояснил Тсатсакис.