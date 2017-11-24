РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Правительству предложили утвердить ГОСТ для сертификации с пометкой "эко"

04:2124.11.2017
01200
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВид на Дом правительства Российской Федерации. Архивное фотоВид на Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фонд возрождения окружающей среды "Территория мир" предложил правительству разработать национальный ЭКОГОСТ, который регламентировал бы требования к товарам с пометками "эко", "био" и "органик".

Глава РАО Максим Дмитриев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба РАО
Гендиректор РАО рассказал о получателях крупнейших авторских вознаграждений
"Следует признать очевидное: действующий ГОСТ не охватывает реальной ситуации потребительского рынка, а аккредитовывать на марку "органик" нужно не только питание… Именно поэтому фонд "Территория мир" обратился в правительство Российской Федерации с гражданской инициативой – предложением о разработке национального стандарта "ЭКОГОСТ", — сообщила РИА Новости президент фонда Анастасия Кацубо.

Обращение, текст которого есть у РИА Новости, уже направлено заместителю председателя правительства РФ Александру Хлопонину и главе Минприроды Сергею Донскому. В нем отмечено, что сертификация продуктов питания и других производимых в России товаров до сих пор не предусматривает "экосертификации" – подтверждения натуральности компонентов и составляющих. А вот пометки "эко", "био", "органик", "фермерский" и подобные им производители используют регулярно, уточнили в фонде. С одной стороны, это открывает массу маркетинговых и рекламных возможностей, манипулирующих потребителем, с другой – вынуждает добросовестный бизнес на дорогостоящее прохождение подобной экспертизы за рубежом, пояснили экозащитники.

Между тем, "по экспертным оценкам текущего периода, порядка 85% отечественных товаров, выпускающихся как "эко", таковыми не являются", указано в обращении к правительству. В фонде обращают внимание и на различия критериев оценки "экотоваров", и на практику выдачи сертификатов — наряду с квалифицированными специалистами, по их словам, "действует масса представителей иностранных лабораторий с зачастую сомнительной персональной аккредитацией".

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Минздрав предложил магазинам не продавать алкоголь пьяным покупателям
По мнению авторов инициативы, под общим названием "ЭКОГОСТ" могут быть "сведены воедино интересы предпринимательства, показатели и фильтры оценки качества продукции", он поможет обеспечить доверие покупателей и защиту действительно натуральных товаров. "Предпринимателям не придется платить зарубежным лабораториям за "органик-сертификаты", государство сможет отрегулировать важнейшие формы проверки различных категорий товаров. А люди будут, наконец, доверять собственным глазам", — пояснила президент фонда.

"Территория мир" просит кабмин рассмотреть инициативу и провести ее общественное обсуждение, со своей стороны фонд готов оказать экспертную поддержку и участвовать в разработке идеи. Подобная система, как уточнили эксперты, имеет не только международные аналоги, но и российские разработки, на которые и стоит опираться при создании национального стандарта. В ходе общественного обсуждения прежде всего следует договориться о трактовке понятий "био-, экопродукт", "органический продукт" и сопутствующих их терминов, например, "органическое земледелие", "экопроизводство"; все эти определения нужно каталогизировать, считают в фонде. На этом первом этапе важно было бы решить также вопросы формирования и правил аттестации государственного кадрового регистра специалистов и независимых сертифицирующих органов, определить нормы сертифицирования и сроки действия сертификатов, отмечено в обращении.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена