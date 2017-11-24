Правительству предложили утвердить ГОСТ для сертификации с пометкой "эко"

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фонд возрождения окружающей среды "Территория мир" предложил правительству разработать национальный ЭКОГОСТ, который регламентировал бы требования к товарам с пометками "эко", "био" и "органик".

"Следует признать очевидное: действующий ГОСТ не охватывает реальной ситуации потребительского рынка, а аккредитовывать на марку "органик" нужно не только питание… Именно поэтому фонд "Территория мир" обратился в правительство Российской Федерации с гражданской инициативой – предложением о разработке национального стандарта "ЭКОГОСТ", — сообщила РИА Новости президент фонда Анастасия Кацубо.

Обращение, текст которого есть у РИА Новости, уже направлено заместителю председателя правительства РФ Александру Хлопонину и главе Минприроды Сергею Донскому. В нем отмечено, что сертификация продуктов питания и других производимых в России товаров до сих пор не предусматривает "экосертификации" – подтверждения натуральности компонентов и составляющих. А вот пометки "эко", "био", "органик", "фермерский" и подобные им производители используют регулярно, уточнили в фонде. С одной стороны, это открывает массу маркетинговых и рекламных возможностей, манипулирующих потребителем, с другой – вынуждает добросовестный бизнес на дорогостоящее прохождение подобной экспертизы за рубежом, пояснили экозащитники.

Между тем, "по экспертным оценкам текущего периода, порядка 85% отечественных товаров, выпускающихся как "эко", таковыми не являются", указано в обращении к правительству. В фонде обращают внимание и на различия критериев оценки "экотоваров", и на практику выдачи сертификатов — наряду с квалифицированными специалистами, по их словам, "действует масса представителей иностранных лабораторий с зачастую сомнительной персональной аккредитацией".

По мнению авторов инициативы, под общим названием "ЭКОГОСТ" могут быть "сведены воедино интересы предпринимательства, показатели и фильтры оценки качества продукции", он поможет обеспечить доверие покупателей и защиту действительно натуральных товаров. "Предпринимателям не придется платить зарубежным лабораториям за "органик-сертификаты", государство сможет отрегулировать важнейшие формы проверки различных категорий товаров. А люди будут, наконец, доверять собственным глазам", — пояснила президент фонда.

"Территория мир" просит кабмин рассмотреть инициативу и провести ее общественное обсуждение, со своей стороны фонд готов оказать экспертную поддержку и участвовать в разработке идеи. Подобная система, как уточнили эксперты, имеет не только международные аналоги, но и российские разработки, на которые и стоит опираться при создании национального стандарта. В ходе общественного обсуждения прежде всего следует договориться о трактовке понятий "био-, экопродукт", "органический продукт" и сопутствующих их терминов, например, "органическое земледелие", "экопроизводство"; все эти определения нужно каталогизировать, считают в фонде. На этом первом этапе важно было бы решить также вопросы формирования и правил аттестации государственного кадрового регистра специалистов и независимых сертифицирующих органов, определить нормы сертифицирования и сроки действия сертификатов, отмечено в обращении.