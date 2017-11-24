Минприроды предложило объявить 2020-й Годом Антарктиды

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минприроды России предлагает объявить Годом Антарктиды 2020-й год в честь 200-летия ее открытия русскими моряками, заявил РИА Новости глава департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды РФ Дмитрий Кириллов.

"У Минприроды есть предварительные планы провести Год Антарктиды в 2020 году по случаю 200-летия открытия континента нашими учёными. Предложение доложено руководителю нашего государства, поддержано, и сейчас Минприроды готовит соответствующий проект указа", – сказал Кириллов.

По его словам, в Год Антарктиды предполагается расширить научные исследования Южного континента, развивать российские полярные станции, в том числе улучшить условия пребывания полярников.

"Также в России пройдут мероприятия, связанные с популяризацией этого события и вклада наших учёных в открытие, освоение и изучение Антарктиды", – добавил Кириллов.

Южная полярная экспедиция в составе двух военных шлюпов — "Восток" (командир — Фаддей Беллинсгаузен) и "Мирный" (Михаил Лазарев) в 1819 году направилась из Кронштадта в дальнее плавание и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тысяч километров. Кроме Антарктиды экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф. Русские моряки провели научные, в том числе океанографические исследования.