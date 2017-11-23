Медведев поздравил победителей "Премии Рунета 2017"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский зачитал официальное поздравление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в связи с открытием XIV Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет "Премия Рунета 2017".

"Уважаемые друзья, поздравляю вас с вручением "Премии Рунета 2017". Сегодня здесь собрались лидеры IT-отрасли, все, чьи проекты признаны лучшими и в дальнейшем будут определять развитие российского интернета… Поздравляю победителей с заслуженной наградой", — зачитал поздравление Медведева Сеславинский.

Премьер-министр РФ в заявлении подчеркнул, что в современную цифровую эпоху информационные, телекоммуникационные технологии стремительно меняют нашу жизнь. "Глобальная компьютерная сеть объединяет миллионы людей, сокращает географические пространства, представляет большие возможности", — процитировал Сеславинский слова Медведева.

Свое поздравление участникам церемонии передал и мэр Москвы Сергей Собянин, его зачитал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин. Собянин в своем заявлении отметил, что Москва занимает ведущие позиции в мире по распространению интеллектуальных сервисов.