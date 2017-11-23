Оренбург занял седьмое место в экологическом рейтинге городов России

ОРЕНБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. В текущем году Оренбург стал седьмым в экологическом рейтинге российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на данные составителей рейтинга — ОНФ и Минприроды РФ.

Состояние окружающий среды в 103 городах России оценивали по семи ключевым критериям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

По двум критериям — воздушная среда и обращение с отходами Оренбург занял первую и вторую позицию в рейтинге, добавили в пресс-службе.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований. В исследовании участвовали региональные центры и города с населением свыше 100 тысяч человек.

Другие новости региона читайте здесь >>