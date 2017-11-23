Владимирская область планирует направить в ЖКХ в 2018 году 1,4 млрд рублей

Владимирская область планирует направить в ЖКХ в 2018 году 1,4 млрд рублей

Владимирская область планирует направить в ЖКХ в 2018 году 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимирская область планирует направить в жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году 1,4 миллиарда рублей, — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания Владимирской области.

Профильные статьи проекта трехлетнего бюджета обсудили на заседании Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства.

"Во исполнение поручения президента России предусмотрены ассигнования на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. В 2018-2020 годах на эти цели запланировано более 180 миллионов ежегодно. Выделены средства и на финансовую поддержку региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", — рассказали в пресс-службе заксобрания.

Расходы дорожного фонда на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных дорог составят в 2018 году почти три миллиарда рублей. Также средства выделены на транспортное обслуживание населения, включая закупку автобусов для перевозки инвалидов, компенсацию разницы в тарифах пригородным пассажирским компаниям и льготный проезд пенсионеров и обучающихся на пригородном железнодорожном транспорте.

Отдельным приложением сформирован так называемый "народный бюджет" в размере 500 миллионов рублей, который будет направлен на благоустройство городов и районов в соответствии с инициативами и предложениями владимирцев.