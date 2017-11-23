Образовательный проект метеопост "Мелихово" получил президентский грант

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Подмосковный образовательный проект "Метеопост "Мелихово" стал одним победителей конкурса на предоставление президентского гранта на развитие институтов гражданского общества, сообщает министерство культуры Московской области.

В конкурсе на получение гранта принимали участие более двух тысяч организаций из всех 85 регионов страны.

Метеопост "Мелихово" — совместная инициатива музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово", Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Международного Чеховского благотворительного фонда.

Метеопост разместится на пришкольном участке земской школы, построенной писателем Антоном Чеховым в 1899 году. Он будет представлять собой интерактивную образовательную площадку, соединяющую на одной территории современную автоматическую метеостанцию, действующую реконструкцию метеопоста XX века и набор приборов конца XIX века для наблюдения за погодой.

"Метеопост станет ресурсной базой для исследовательской и проектной деятельности школьников по изучению географии, физики, метеорологии…А музей станет первым российским литературно-мемориальным музеем-заповедником, на территории которого будут вестись реальные метеорологические наблюдения", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.