Владимирская область направит на социальные нужды 70% бюджета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимирская область направит на социальные нужды в 2018 году 37 миллиардов рублей, что составит 70% расходной части всего бюджета. В ближайшие три года такая социальная ориентированность сохранится, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания региона.

После традиционных публичных слушаний проекта трехлетнего бюджета депутаты комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов заксобрания Владимирской области изучили расходы региональной казны по вверенным им направлениям.

"В ближайшие три года 70 процентов областного бюджета нацелено именно на решение социальных задач. Только в следующем году на социальные льготы, строительство соцучреждений — новых школ, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и детских садов — запланировано выделить 37 миллиардов рублей. Финансовую помощь получат муниципальные образования", — приводит данные пресс-служба.

Ранее председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев сказал, что основным приоритетом при формировании расходов областного бюджета остается выполнение указов президента страны и социальных обязательств перед гражданами. Повышение заработной платы бюджетникам, поддержка экономики и жилищной политики также входят в число первостепенных задач бюджетной политики. Предусмотрена и индексация социальных выплат.

Так, 1 января 2018 года повышение заработной платы ждет всех бюджетников области. Например, оклад учителей с учётом президентских указов в следующем году должен увеличиться на 8,5%. Увеличены расходы и на поддержку проектов некоммерческих организаций. Сохранены все социальные выплаты гражданам — с учетом их индексации с 2018 года на уровень прогнозируемой инфляции и роста контингента.

"Положительно проголосовали парламентарии за установление величины прожиточного минимума для детей, чьи семьи нуждаются в поддержке, в размере 8607 рублей. Данная величина устанавливается в целях определения нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет", — рассказали в пресс-службе владимирского заксобрания.