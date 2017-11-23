Оренбуржье улучшило показатели эффективности работы исполнительной власти

ОРЕНБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Оренбургская область улучшила показатели в комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2016 год, сообщил РИА Новости м представитель пресс-службы губернатора и правительства области со ссылкой на данные министерства экономического развития РФ.

области.

"По результатам проведенной оценки на основе уточненных статистических данных с учетом индивидуальных показателей, Оренбургской области присвоено 34 место среди субъектов Российской Федерации (по итогам за 2015 год — 37 место)", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Минэкономразвития РФ ежегодно проводит оценку по ряду показателей, характеризующих уровень и динамику развития экономики и социальной сферы региона.

По результатам проведенной оценки на основе уточненных статистических данных с учетом индивидуальных показателей, Оренбургской области присвоено 34 место среди субъектов "По оценке населения деятельности органов исполнительной власти Оренбургская область занимает 37 место среди регионов Российской Федерации (по итогам 2015 года — 41 место)", — сказал представитель пресс-службы.

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