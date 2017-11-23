В ОБСЕ опасаются негативного эффекта закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В ОБСЕ озабочены судьбой СМИ и опасаются, что закон о СМИ-иностранных агентах будет оказывать негативный эффект на их работу, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В среду Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. "За" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

"У нас есть озабоченность по поводу средств массовой информации, не помешает ли это сохранению свободы слова и свободы СМИ. Мы обсуждали новый закон и собираемся дальше обсуждать поправки к закону, который позволяет регистрировать иностранные СМИ в качестве иноагентов. Мы понимаем, что как и в США, так и в России этот закон изначально не был предназначен для СМИ и не должен был на них распространяться. Проще говоря, он совершенно не адаптирован и не приспособлен ", — сказал Дезир на встрече с председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым.

"Мы, конечно, опасаемся негативного эффекта, который это произведет на СМИ, потому что это сильно утяжелит административную нагрузку на эти средства", — добавил представитель ОБСЕ.

Кроме того, Дезир назвал ОБСЕ подходящей площадкой для обсуждения этого закона.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД позже сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в России "иностранными агентами". Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ — иностранных агентах не будут подпадать российские медиа. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст.

Как отмечала официальный представить МИД РФ Мария Захарова, Россию "вынудили пойти на эти меры, на ответные меры в свете откровенно репрессивных действий, шагов в отношении российских СМИ, прежде всего телеканала Russia Today".