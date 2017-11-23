Все пять проблемных домов в Пензе передадут новым застройщикам

САРАТОВ, 23 ноя — РИА Новости. По каждому из пяти проблемных многоквартирных домов в Пензе сформировали "дорожную карту" и разработали алгоритм действий по передаче этих объектов новым застройщикам, сообщила пресс-служба губернатора области.

"При этом исполнительная власть региона и города Пензы берет на себя не только организационные функции, но и предлагает варианты компенсации новым застройщикам их затрат, связанных с завершением строительства. Речь идет о предоставлении земельных участков и обеспечении инженерной инфраструктурой", — говорится в сообщении.

Губернатор Иван Белозерцев, который в четверг совершил рабочий выезд по всем проблемным строящимся домам в Пензе, отметил, что решение по каждому объекту будет найдено.

"Законодательство не обязывает нас достраивать проблемные дома частных строительных компаний, выделять бюджетные деньги на эти цели. Но участники долевого строительства – это наши жители, их проблемы необходимо решать. И президент РФ ставит сегодня такую задачу… Людей в беде не бросим, жилые дома будем достраивать", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

По данным пресс-службы, дом в микрорайоне №4 "Среда" жилого района "Сосновка" застройщика АО "Декор-Трейд" будет завершать СКМ Групп "Территория жизни", а четыре долгостроя компании "Пензастрой" будут завершать компании "Термодом", "Ревьера", "Рисан" и "Пензгорстройзаказчик". "Принципиальная договоренность с руководителями вышеназванных строительных компаний достигнута", — говорится в сообщении.

Губернатор распорядился создать рабочие группы по решению текущих проблем с завершением строительства этих объектов, которые на муниципальном уровне будут собираться раз в три дня, а на региональном — еженедельно. Белозерцев пояснил, что ситуация с недостроенными объектами связана с тем, что в 2015 году после введения экономических санкций резко упал спрос на жилье. По его словам, властям за этот период удалось достроить ряд домов, не допустив появления свыше 2 тысяч обманутых дольщиков.