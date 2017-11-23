Овсянников: закон о референдуме позволит решить вопрос о гербе Севастополя

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Принятый в Севастополе во вторник закон о региональном референдуме позволит решить давний вопрос о гербе города-героя, считает губернатор Дмитрий Овсянников.

"Одним из вопросов, который мог бы быть вынесен на референдум, по моему личному мнению, является закон о гербе города-героя Севастополя. Есть два варианта. Вопрос назрел. Такое решение ни губернатор, ни законодательное собрание не имеют возможности принимать, чтобы все восприняли это как публичное общественное компромиссное решение. И, наверное, закон о референдуме позволяет по некоторым вопросам принимать такие решения", — сказал Овсянников в эфире телеканала "Россия 24".

Во вторник законодательное собрание Севастополя единогласно приняло во втором, окончательном чтении закон "О референдуме города Севастополя". С помощью городского референдума можно будет решать вопросы досрочного прекращения или продления срока полномочий органов власти Севастополя, органов местного самоуправления. Досрочные выборы в органы государственной власти региона, органы местного самоуправления либо их отсрочка также могут быть решены с помощью всенародного голосования в городе.

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