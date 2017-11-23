МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает возможным продление срока перехода на маркировку отечественных производителей лекарств, "чтобы они смогли войти в эту систему экономически безболезненно".

Маркировка всех лекарственных препаратов является избыточной и экономически неоправданной нормой, считают российские производители. Главы 10 компаний направили обращение в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором отмечают, что введение маркировки "гарантированно приведет к существенному росту себестоимости лекарственных препаратов, в первую очередь низкого ценового сегмента, в том числе входящих в перечень ЖВНЛП". Одним из последствий также может стать снятие многих наименований с производства из-за нерентабельности.

"По оценкам экспертов, удорожание лекарственных препаратов в связи с маркировкой будет минимальным. На мой взгляд, этот факт не стоит человеческого здоровья и жизни, не идёт ни в какое сравнение с последствиями, которые могут случиться от употребления лекарственных фальсификатов… Возможно, стоит продлить срок перехода отечественных производителей лекарств на маркировку, чтобы они смогли войти в эту систему экономически безболезненно, то есть продлить переходный период", — заявил Огуль РИА Новости.

Он добавил, что обсуждается и вопрос отсрочки маркировки для дешёвых лекарств. "Думаю, наша задача обсудить с профессиональным сообществом все нюансы данной инициативы. То, что маркировка необходима, это никто из экспертов не оспаривает", — пояснил депутат.

По его словам, в большинстве развитых странах мира в продаже только маркированные лекарства — как дешевые, так и дорогие. Россия в этом вопросе отстает от своих соседей, по меньшей мере, на пять лет.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наша страна находится в лидерах по распространению и потреблению медикаментозной "липы". Подделки распространяются главным образом в интернете, однако и посетители обычных аптек не застрахованы от фальшивок. По данным той же ВОЗ, ежегодно от некачественных лекарств в мире умирает до 200 тысяч человек. А сколько из погибших приходится на Россию — официальных данных нет… маркировка призвана оградить россиян от этого", — пояснил Огуль.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в шести регионах России. Участниками эксперимента стали несколько крупнейших фармацевтические дистрибьюторов, производителей и аптечных сетей.

Согласно паспорту законопроекта, в России будет введена маркировка всех выпускаемых лекарств к 31 декабря 2018 года.