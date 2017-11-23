Лучшие участковые липецкой полиции получили автомобили

ЛИПЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Власти Липецкой области вручили ключи от автомобилей четырём лучшим участковым уполномоченным полиции по итогам регионального конкурса, сообщает пресс-служба администрации области.

"Ключи от автомобилей "Лада Гранта" победители смотра-конкурса среди участковых уполномоченных и подразделений участковых уполномоченных полиции региона получили в ходе XVI областного съезда участковых уполномоченных полиции в областном центре. Лучшими признаны майор Олег Сапрыкин (старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по Липецку) и капитан Муртазали Гаджиев (межмуниципальный ОМВД России "Лебедянский"), а также отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 УМВД России по городу Липецку и отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Краснинского отделения полиции межмуниципального ОМВД России "Лебедянский"", — говорится в сообщении пресс-службы.

По её данным, на территории области работают 287 участковых пунктов полиции.

"Областные власти всегда поддерживали и будут всемерно поддерживать столь важный для общества институт полиции, как служба участковых уполномоченных. Реализуется целый комплекс мер по повышению уровня материально-технической базы службы, в том числе, обеспечению подразделений оргтехникой", — отметили в пресс-службе.

Съезды участковых уполномоченных проходят в Липецкой области ежегодно по инициативе главы региона Олега Королева. "Ваша самоотверженная ежедневная и ежечасная работа — истинное служение людям!", — написал Королев на своей странице в "Твиттере", поздравляя участковых с профессиональным праздником.

Другие новости региона читайте здесь >>