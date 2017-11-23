Почетный знак "Слава Матери" получат 25 жительниц Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Власти Липецкой области 28 ноября вручат 25 жительницам региона почётный знак "Слава Матери" и денежные премии; среди награжденных — многодетные матери, преподавательницы школ, воспитательницы детских садов и многие другие, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Почетный знак Липецкой области "Слава Матери" вручается женщинам с 2001 года по инициативе главы региона Олега Королева. Кандидатуры представляют органы местного самоуправления и трудовые коллективы. За прошедшие годы такой награды были удостоены 400 женщин из всех районов Липецкой области.

"В областной праздник, посвященный Всероссийскому Дню Матери, который состоится 28 ноября, в администрации Липецкой области по традиции вручат почетный знак Липецкой области "Слава Матери" и денежную премию 25 женщинам, воспитавшим детей достойными гражданами нашей страны", — говорится в сообщении.

Акции и праздники, направленные на восстановление семейных традиций, а также конкретные шаги в реализации демографической политики, по мнению главы региона Олега Королева, являются результатом объединения усилий общества и власти.

"В большой семье дети растут работящими и ответственными, настоящими патриотами. Мы будем всемерно поддерживать многодетных родителей и предпринимать дополнительные меры стимулирования рождаемости", — цитирует пресс-служба слова Королева.

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