Более 32 млн человек в прошлом году прошли тест на ВИЧ, заявили в Минздраве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число прошедших тест на ВИЧ-инфекцию в России увеличивается, в прошлом году этот показатель составил более 32 миллионов человек, сообщила главный внештатный специалист в области инфекционных болезней Минздрава России Ирина Шестакова.

"У нас увеличивается каждый год количество тестированных на ВИЧ-инфекцию, самое главное, что увеличивается количество тестируемых в так называемых группах риска, а не просто всех подряд. И все равно на предыдущий год это было более 32 миллионов человек. Это большая цифра, если вспомнить, что население страны 147 миллионов", — сказала Шестакова в четверг на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.