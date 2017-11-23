Депутат Госдумы призвал персонифицировать автомобильные знаки "инвалид"

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Зампред комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что изначально нужно персонифицировать знаки "инвалид" на машины, чтобы избежать злоупотребления ими, а уже потом принимать закон о запрете эвакуации транспорта инвалидов.

Ранее зампред фракции Ярослав Нилов рассказал, что ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуировать машины инвалидов.

"Тут есть одна загвоздка, которая требует первоначальной проработки. Это связано с тем, чтобы упорядочить выдачу знака инвалида, который устанавливается на машины. Надо сначала это упорядочить, а потом следующим шагом уже заниматься про эвакуацию", — заявил Терентьев РИА Новости.

По его словам, знак инвалидности должен быть индивидуальным и персонифицированным, что избежать злоупотреблений при его использовании.

Депутат отметил, что если сразу принять вышеуказанный проект закона, то "это может привести к многочисленным злоупотреблениям, которые сложно будет отследить".