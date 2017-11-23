В Мосгортрансе рассказали, как сэкономить на транспортных расходах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возможность оплачивать проезд с помощью банковских карт появится в наземном транспорте Москвы, причем при такой оплате проезд будет стоить дешевле на 15 рублей, сообщили в пресс-службе Мосгортранса в четверг.

"На основных маршрутах наземного транспорта столицы появится возможность оплачивать проезд с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay", — рассказали в пресс-службе.

В предприятии отметили, что на сегодняшний день сервис уже доступен на трамваях № 6 и 27, а в ближайшие месяцы услуга появится на других маршрутах, которые пролегают через центр города или вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов. Специально для этого в транспорте установят валидаторы нового образца.

"Нововведение позволит заметно повысить удобство проезда как для москвичей, так и для туристов из других городов и стран. Стоимость проезда при оплате таким способом составит 40 рублей – на треть дешевле, чем при покупке разового билета у водителя", ‒ рассказал гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

На данный момент стоимость одной поездки при покупке билета у водителя составляет 55 рублей.