Мединский заявил, что еще не слышал доклад школьника в бундестаге

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский не стал комментировать доклад школьника из ЯНАО, который выступил в бундестаге, поскольку не знаком с его содержанием.
"Никак не могу комментировать, я не слышал выступление, а комментировать комментарии будет неприлично", — ответил Мединский РИА Новости на просьбу высказаться относительно выступления российского школьника.
Мединский является доктором исторических наук.
Запись выступления подростка вызвала в России бурную дискуссию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "экзальтированная травля" школьника совершенно непонятна, неправильно обвинять его в пропаганде нацизма.