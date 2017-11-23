Мединский заявил, что еще не слышал доклад школьника в бундестаге

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский не стал комментировать доклад школьника из ЯНАО, который выступил в бундестаге, поскольку не знаком с его содержанием.

Школьник Николай Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Никак не могу комментировать, я не слышал выступление, а комментировать комментарии будет неприлично", — ответил Мединский РИА Новости на просьбу высказаться относительно выступления российского школьника.

Мединский является доктором исторических наук.

Запись выступления подростка вызвала в России бурную дискуссию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "экзальтированная травля" школьника совершенно непонятна, неправильно обвинять его в пропаганде нацизма.