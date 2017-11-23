Депутат Госдумы прокомментировал ВИЧ-диссидентство

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Приверженность ВИЧ-диссидентству является личным выбором для взрослого человека, но отказ от лечения детей — уголовное преступление, это твердая позиция парламентариев, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

"Вообще отношение к ВИЧ-диссидентству у меня лично и у моих коллег, по-моему, однозначное. Безусловно, для взрослых людей это их личный выбор, он неправильный, мы это осуждаем, но это их личный выбор. Но в части, касаемой лечения детей, это уголовное преступление. Это твердая позиция, другой позиции здесь быть не может", — заявил Петров в четверг на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.