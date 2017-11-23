Песков рассказал о масштабе географического диктанта

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Географический диктант охватит более 2 тысяч площадок, причем 43 из них будут организованы за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Общее количество площадок, на которых будут принимать диктант, превышает 2200. Причем из них 43 площадки — в зарубежных странах. Всего 25 зарубежных стран у нас задействовано: это и Австралия, и Азербайджан, и Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Дания, Казахстан, Кипр, Китай, Киргизия, Мальта, Сербия, Сирия, Узбекистан, Финляндия — много разных стран", — сказал Песков.

Он уточнил, что зарубежные площадки для диктанта будут организованы на базе образовательных учреждений, посольств и центров Россотрудничества. По словам Пескова, самая большая такая площадка расположится в филиале МГУ в Баку, там диктант смогут единовременно написать 600 человек.

"Традиционно в России диктант пройдет на территории всех 85 субъектов. Готовимся: диктант интересный", — отметил Песков.

Географический диктант пройдет 26 ноября в 12.00 по местному времени. Мероприятие проводится с 2015 года по инициативе Русского географического общества.