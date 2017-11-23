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Общество

Песков рассказал о масштабе географического диктанта

14:5623.11.2017
(обновлено: 14:59 23.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники Всероссийского географического диктанта. Архивное фотоУчастники Всероссийского географического диктанта. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Географический диктант охватит более 2 тысяч площадок, причем 43 из них будут организованы за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Всероссийский географический диктант
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Общее количество площадок, на которых будут принимать диктант, превышает 2200. Причем из них 43 площадки — в зарубежных странах. Всего 25 зарубежных стран у нас задействовано: это и Австралия, и Азербайджан, и Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Дания, Казахстан, Кипр, Китай, Киргизия, Мальта, Сербия, Сирия, Узбекистан, Финляндия — много разных стран", — сказал Песков.

Он уточнил, что зарубежные площадки для диктанта будут организованы на базе образовательных учреждений, посольств и центров Россотрудничества. По словам Пескова, самая большая такая площадка расположится в филиале МГУ в Баку, там диктант смогут единовременно написать 600 человек.

"Традиционно в России диктант пройдет на территории всех 85 субъектов. Готовимся: диктант интересный", — отметил Песков.

Географический диктант пройдет 26 ноября в 12.00 по местному времени. Мероприятие проводится с 2015 года по инициативе Русского географического общества.

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Всероссийский географический диктант
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанк20 ноября во всех субъектах РФ стартовал Всероссийский географический диктант.Участники Всероссийского географического диктанта на площадке Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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20 ноября во всех субъектах РФ стартовал Всероссийский географический диктант.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОн проходил на 1,7 тысячи площадках по всей стране. В столице было открыто 50 площадок. Больше всего пунктов для написания диктанта было в Якутии – 650.Участники Всероссийского географического диктанта в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ)
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Он проходил на 1,7 тысячи площадках по всей стране. В столице было открыто 50 площадок. Больше всего пунктов для написания диктанта было в Якутии – 650.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГлавной площадкой в Москве стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, где работу написали более 1,5 тысяч человек.Участники Всероссийского географического диктанта в Казанском федеральном университете (КФУ)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Главной площадкой в Москве стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, где работу написали более 1,5 тысяч человек.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкУчастники Всероссийского географического диктанта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.Серова.Участники Всероссийского географического диктанта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Участники Всероссийского географического диктанта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.Серова.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРезультаты Всероссийского географического диктанта позволят разработать рекомендации для учебных программ, которые готовятся в рамках концепции развития общего и среднего географического образования.Участники Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Результаты Всероссийского географического диктанта позволят разработать рекомендации для учебных программ, которые готовятся в рамках концепции развития общего и среднего географического образования.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ аналитическом отчете по итогам диктанта будет дана оценка уровня географической грамотности населения России в целом, по отдельным возрастным группам и субъектам федерации.Участница Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В аналитическом отчете по итогам диктанта будет дана оценка уровня географической грамотности населения России в целом, по отдельным возрастным группам и субъектам федерации.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТелеведущий Николай Дроздов перед началом Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.Телеведущий Николай Дроздов перед началом Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Телеведущий Николай Дроздов перед началом Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДиктант составлен в трех вариантах – для Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. В каждом варианте 30 заданий, условно разделенных на три блока.Участники Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Диктант составлен в трех вариантах – для Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. В каждом варианте 30 заданий, условно разделенных на три блока.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПервый блок состоит из вопросов на знание географических понятий; второй направлен на проверку знаний о расположении географических объектов на карте; третий предлагает узнать географический объект по отрывкам из художественных произведений.Участники Всероссийского географического диктанта на площадке Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Первый блок состоит из вопросов на знание географических понятий; второй направлен на проверку знаний о расположении географических объектов на карте; третий предлагает узнать географический объект по отрывкам из художественных произведений.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкКадеты филиала Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища) во время написания Всероссийского географического диктанта.Кадеты филиала Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища) во время написания Всероссийского географического диктанта
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Кадеты филиала Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища) во время написания Всероссийского географического диктанта.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВсероссийский географический диктант проходит в России во второй раз. Впервые он состоялся в прошлом году по инициативе президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.Участница Всероссийского географического диктанта в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Всероссийский географический диктант проходит в России во второй раз. Впервые он состоялся в прошлом году по инициативе президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМаксимум за диктант можно получить 100 баллов. Один из главных принципов диктанта – анонимность. На бланках заданий и ответов не требуется указывать имя.Участники Всероссийского географического диктанта в Казанском федеральном университете (КФУ)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Максимум за диктант можно получить 100 баллов. Один из главных принципов диктанта – анонимность. На бланках заданий и ответов не требуется указывать имя.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОлимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов (справа) во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов (справа) во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов (справа) во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТакже испытать свои силы можно онлайн на сайте, посвященном диктанту, до 14:00 мск 23 ноября.Участник Всероссийского географического диктанта в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Также испытать свои силы можно онлайн на сайте, посвященном диктанту, до 14:00 мск 23 ноября.
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