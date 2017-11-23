Смоленских школьников научат основам финансовой грамотности

СМОЛЕНСК, 23 ноя — РИА Новости. В двух школах Смоленской области начались занятия по финансовой грамотности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, региональная администрация и областное отделение ГУ Банка России по ЦФО заключили соглашение о сотрудничестве, который определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению финансовой культуры смоленских школьников. В частности, соглашение предполагает внедрение в учебный процесс нового предмета — "финансовая грамотность", а также проведение тематических консультаций, лекций и круглых столов.

"В одной из смоленских школ предмет "Финансовая грамотность" для учащихся десятых классов включен в учебный план. Новая дисциплина изучает вопросы личного финансового планирования, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестирование, пенсии и налоги. Для полноценной работы учителей и учеников разработаны специальные учебники, рабочие тетради и методические пособия. В свою очередь, во втором учебном заведении "Основы финансовый грамотности" вводятся как элективный курс, то есть, курс по выбору", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, занятия призваны углубить знания учащихся о базовых экономических понятиях, сформировать корректное представление о финансовых услугах, а также научить разбираться в тонкостях финансовой системы.

В настоящее время проект по включению основ финансовой грамотности в учебный процесс реализуется на территории 72-х субъектов Российской Федерации. В большинстве случаев отдельные элементы дисциплины преподаются в рамках других предметов, в частности, обществознания и экономики. В перспективе образовательные программы повышения финансовой грамотности предполагается запустить во всех школах России.

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