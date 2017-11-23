Специалист рассказал о мерах для регулирования популяции нерпы на Байкале

ИРКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Массовая гибель байкальской нерпы произошла из-за неконтролируемого роста популяции, для снижения ее численности необходимо вернуться к промышленной добыче, заявил на пресс-конференции директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд.

В октябре на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 туш погибших нерп. Ряд экспертов, опрошенных РИА Новости, одной из основных причин называли значительное увеличение популяции нерпы, после чего в действие вступили природные механизмы регуляции ее численности.

Петерфельд отметил, что даже частичный учет, который ведомство проводит только в центральной части озера, позволяет говорить о перенаселении нерпы в Байкале — сейчас популяция нерпы насчитывает более 130 тысяч.

"Оптимальное поголовье — 90-100 тысяч особей. Я напомню, 10 лет назад Минприроды не согласилось с обоснованием науки о выделении 3,5 тысячи голов для промышленного освоения, вот с тех пор байкальскую нерпу и не добывали массово", — пояснил он.

По мнению специалиста, необходимо вновь разрешить промышленный промысел нерпы, чтобы снизить ее численность до тех пределов, которые может выдержать экосистема.