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Общество

Ковтун: кинофестиваль в Мурманске стал авторитетным форумом Баренц-региона

13:3323.11.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Марина Ковтун. Архивное фотоГубернатор Мурманской области Марина Ковтун. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Международный фестиваль "Северный характер", который в четверг открылся в Мурманске в десятый раз, за прошедшие годы стал авторитетным кинофорумом стран Баренцева региона и европейского севера, сказала на церемонии открытия фестиваля губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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На крупнейший кинофорум Баренцева региона приехали журналисты, режиссеры, продюсеры из регионов России, а также из Норвегии, Швеции и Финляндии. В программе фестиваля – общественные показы, презентации, мастер-классы и медиа-форум.

С приветственным словом к участникам обратилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"За минувшие десять лет "Северный характер" стал одним из самых ярких событий в культурной жизни региона и авторитетных кинофорумов Баренц-региона. В дни проведения киносмотра Мурманская область становится центром притяжения кино- и телеискусства европейского Севера, местом, где пересекаются взгляды самых талантливых и оригинальных творцов", — сказала глава региона.

Перед началом церемонии открытия глава региона встретилась с членами жюри фестиваля "Северный характер", в которое в этом году впервые входят только женщины-режиссёры, представляющие Россию, Швецию, Норвегию и Финляндию. Во время беседы участницы поделились своими взглядами на особенности работы женщины в преимущественно мужских профессиях кинорежиссёра и продюсера, признались в своей искренней любви к Северу, его природе и северянам.

"Фильмы и сюжеты, представленные в программе фестиваля, подтверждают: глобальный Север во многом един. У нас, северян разных регионов и стран, общие заботы, общий взгляд на мир, общие представления о прекрасном и правильном", – отметила Ковтун.

Северное сияние в окрестностях Мурманска. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Туристов в Мурманскую область завлекают северным сиянием и лыжными склонами
Она также зачитала приветствие фестивалю министра иностранных дела РФ Сергея Лаврова. Глава МИД выразил уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником для любителей документального кино и телевизионной журналистики, позволит открыть новые имена, будет способствовать упрочению атмосферы дружбы, доверия и добрососедства в арктическом макрорегионе.

Президент кинофестиваля Светлана Солдатова напомнила, что началу кинофорума положила группа энтузиастов, которые верили в то, что хорошее кино найдет дорогу к своему зрителю на севере. "Мы рассчитываем, что Мурманск когда-нибудь станет тем местом, куда будут стремиться приехать великие кинематографисты", — сказала Солдатова.

Конкурсанты будут бороться за призы в семи номинациях, среди которых "Документальный фильм", "Короткометражный игровой фильм", программы о культуре и молодежи, очерк и другие.

Всего на фестиваль было заявлено 118 работ, в конкурсную программу вошли 53 из них. Участвовать в фестивале стремятся журналисты и режиссеры не только из северных стран. В этом году заявки пришли из разных регионов России, а также из Норвегии, Швеции, Эстонии, Белоруссии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Италии, Великобритании, Германии, Нигерии, Грузии.

Главной наградой конкурса является Гран-при кинофестиваля. Имена победителей будут объявлены в субботу в детской театральной школе Мурманска.

Международный кинофестиваль "Северный характер" проходит в Мурманской области с 2008 года. За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имён в документальном и игровом кино, местом встреч профессионалов, признанных мэтров кинематографии и почитателей хорошего кино. В этом году юбилейный "Северный характер" проводится в статусе "Национальное событие 2017 года". Кинофестиваль "Северный характер" организует Телекомпания ТВ-21 при поддержке правительства Мурманской области и Компании "Норникель".

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