Во Владимирской области восстановили электроснабжение

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Нарушенное из-за непогоды электроснабжение потребителей во Владимирской области полностью восстановлено, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В среду, 22 ноября, из-за сильного снега с дождем и налипания мокрого снега на провода в Воронежской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях происходили массовые аварийные отключения в электросетях. Число оставшихся без электроснабжения потребителей достигало 36,2 тысячи человек.

Вечером в среду аварийно-восстановительные работы были завершены в Воронежской области, утром в четверг — в Рязанской и Ивановской областях. Во Владимирской области, где число отключенных потребителей достигало 4,3 тысячи человек, электроснабжение было восстановлено к 11.40 мск 23 ноября.