Власти Югры направят 7,6 млрд рублей на социальные выплаты в 2018 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. На реализацию мер социальной поддержки граждан власти Ханты-Мансийского автономного округа в 2018 году направят 7,6 миллиарда рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова.

"Меры социальной поддержки получат почти 400 тысяч югорчан. Наибольшая доля среди получателей социальных выплат — семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В 2018 году на эти цели запланировано 7,6 миллиарда рублей, в том числе на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, родившимся в Югре в период с 1993 до конца текущего года и живущим в регионе", — заявила губернатор Югры в четверг в рамках ежегодного обращения к жителям региона, представителям общественности и депутатам Думы автономного округа.

Ранее правительство региона приняло решение выплатить по 5 тысяч рублей всем жителям автономного округа, родившимся с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года. По данным правительства, численность получателей пособия превысит 515 тысяч человек. Объем средств для осуществления выплат составит 2,6 миллиарда рублей.

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